A Manchester United egykori sztárja, David Beckham elárulta, miért rajong annyira a jelenlegi angol válogatottért.



David Beckham a The Overlap-ben szerepelt, ahol arról beszélt, mennyire szereti, hogy a mostani angol válogatott játékosai a pályán kívül is sokat tesznek azért, hogy felhívják a figyelmet a fontos társadalmi kérdésekre.



A korábbi játékos külön kiemelte a Manchester United labdarúgóját, Marcus Rashfordot és a Manchester Cityben játszó Raheem Sterlinget. Bechkam úgy gondolja, ők azok, akik hatalmasat léptek előre a pályán kívül. Sterling és Rashford is gyakran használja arra platformjait, hogy felhívja a figyelmet a rasszista visszaélésekre, amelyekkel ők és más fekete labdarúgók is gyakran szembesülnek. Ezenkívül Rashford, tavaly év végén MBE-díjat kapott a gyermekszegénység elleni küzdelemben végzett könyörtelen munkájáért.

Arról, hogy Rashford, Sterling és a csapat többi tagja milyen hihetetlen munkát végez, Beckham megjegyezte:



„Ha ezekről a játékosokról beszélek, tudom, hogy ők nem csak futballisták. Ez az amit szeretek ebben a játékosgenerációban, különösen Angliában. A pályán kívüli erejükkel megpróbálnak változtatni a pályán kívül.”



„Tudod, hogy látom azt a munkát, amit Marcus (Rashford) végzett, látom azt a munkát, amit Raheem (Sterling) végzett, látom a munkát, amit más játékosok végeztek. Az a jó, amit a játékon kívül csinálnak, kivételes. Tényleg kivételes. Mert a platformjukat arra használják, hogy segítsenek másoknak, és hogy változást tudjanak elérni.”



„Mert ami az életükben történik, annak soha nem szabadna megtörténnie. De az a tény, hogy ők most segítenek másokon, és segítenek másokat a rasszizmus ellen nevelni. Azok ellen a dolgok ellen, amelyeken minden nap keresztülmennek, legyen szó a közösségi médiáról vagy a mindennapi életről. Változásokat hajtanak végre, és ezért szeretem ezt a játékoscsoportot és ezt a generációt.”

Való igaz, hogy a jelenlegi angol válogatottban sok játékos használta ki ismertségét. Legutóbb a Manchester City sztárja, Jack Grealish lett az angol Speciális Olimpia csapatának nagykövete. Az olyan játékosok, mint Tyrone Mings, Harry Kane és Jordan Henderson pedig jelentős mértékben részt vettek a „#PlayersTogether” kampányban, ahol a játékosok összefogtak, hogy pénzt gyűjtsenek az NHS-nek, miközben a COVID-19 2020-ban végigsöpört a világon.



Azt is meg kell jegyezni, hogy Beckham is rendszeresen részt vesz jótékonysági munkákban és maga is szerepet vállal a szociális problémák megoldásában.

Borítókép: Alex Pantling/Getty Images