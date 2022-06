Az Arsenal korábbi játékosa, Jack Wilshere szerint Gareth Bale nem kapna lehetőséget az angol klubnál.

Bale a szezon végén távozott a Real Madridtól és jelenleg szabadon igazolható játékos a piacon. A walesit több klubbal is szóba hozták, melyek közül a Cardiff tűnik a legvalószínűbb választásnak számára. Állítólag több nagyklu is érdeklődik a játékos iránt, többek közt az Arsenal is. A klub volt játékosa, Jack Wilshere azonban úgy gondolja, Bale-nek nem lenne helye a csapatnál. Wilsheret a talkSPORT kérdezte arról, szeretné-e, ha Bale csatlakozna, ő pedig gyorsan rávágta: nem.

„Nézem azokat a játékosokat, akik ezen a poszton játszanának, és ők fiatal játékosok, akik vitathatatlanul az Arsenal legjobb játékosai voltak az elmúlt néhány évben.”



„Szóval, szerintem nem kapna meccset. És ha mégis, azt hiszem, visszatartja az egyik játékost.”



Az Arsenalnak olyan játékosai vannak, mint Gabriel Martinelli, Bukayo Saka és Nicolas Pepe, miközben Raphinhát is szívesen szerződtetnék a Leedstől.

Borítókép: Geert van Erven/Orange Pictures/BSR/Getty Images