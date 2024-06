Az Arsenal pazar szezont futott a mögöttünk hagyott idényben, 89 pontot szerezve csupán két ponttal maradtak el a sorozatban negyedik Premier League aranyérmét bezsebelő Manchester Citytől. Az észak-londoni együttes több klubrekordot is megdöntött, de ez sem volt elegendő a hőn áhítótt PL-trófea megnyeréséhez. Bacary Sagna, a csapat korábbi játékosa a Coin Pokernek adott egy rövid nyilatkozatot, melyben elmondta, nagyon nehéz egy játékost kiemelni, aki a legnagyobb hatást gyakorolta a gárdára, de szerinte Declan Rice volt az Arsenal legjobbja.

An impactful first season in Arsenal colours



Declan Rice finishes second in our Player of the Season vote pic.twitter.com/Jt2slkOM9C