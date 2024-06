Fabio Silva neve talán már sokaknak nem cseng ismerősen, de a 2020/21-es szezonban még 40 millió eurót fizetett érte a Wolverhampton, hogy a Portoból hozzájuk igazoljon. A 21 éves támadó most a SPORTbible-nek adott interjút, amiben meglepő őszinteséggel beszélt az elmúlt három évéről, s arról, hogy hogyan "lökték" őt a Premier League-be.

"Megmondom őszintén, nem akartam csatlakozni a Wolveshoz. Nem volt még megfelelő az idő elhagyni a Portot. Maradni akartam egy-két évet, úgy éreztem ez lenne a legjobb dolog a karrieremben" - mondta Fabio Silva, aki az előző szezonban a Rangers együttesét erősítette kölcsönben.

Az üzlet hamar megkötettett, a Wolves kifizette Fabio Silva árát, holott az akkor még 18 éves támadó 24 meccsen csak 3 gólt szerzett a portugál csapatban, ráadásul a Farkasoknál ez az összes klubrekordot jelentő transzferdíj volt.

"Az elmúlt három év sok mindenre megtanított, de abban a pillanatban a Wolvesot választani nem volt jó döntés. Nem álltam még készen a Premier League-re, sokat kellett volna még fejlődnöm és a magas átigazolási díj miatt mindenki azt várta, hogy 30-35 gólt szerzek majd az első szezonomban."

Fabio Silva 37 meccsen lépett pályára az első idényében és csupán hat találatig jutott. Nuno Espirito Santo kezei alatt jól érezte magát, de aztán jöttek az edzőváltások és hol számoltak vele, hol nem, ebből pedig elege lett neki is, és a klub sem tudta már beépíteni őt az első csapatba. Anderlecht, PSV majd Rangers lett a következő három állomáshely az elmúlt három idény során, ugyanis a Wolves évről évre kölcsönadta őt, s igazán nagy teljesítményt sehol sem tudott lerakni az asztalra, de még nem tett le arról, hogy megugorja azt a szintet, amit a kivásárlási árával sokan azonosítani véltek.

Fábio Silva: “It’s no secret that I do not want to continue at Wolverhampton, I wanna leave”.



“We both agree, now we have to try and find the best situation so we are both happy”, told @relevo. pic.twitter.com/JExKkAahdP