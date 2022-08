A nyár egyik leghosszabb huzavonája volt Azpilicuetáé, akiről sokáig biztosra vehető volt, hogy a Barcelona játékosa lesz. A helyzet egyik napról a másikra változott meg, amikor bejelentette, inkább marad a Chelseaben, ahol újabb két évre ír alá.

A spanyol válogatott bekk 10 éve játszik a kékek kötelékében, ezalatt pedig tulajdonképpen mindent megnyert, amit a csapattal lehetett. Két Premier League elsőség mellett Bajnokok Ligája győztesnek és klubvilágbajnoknak is mondhatja magát, sorolja a goal.com.

Ezek után nem meglepő, hogy új kihívásokra vágyott.

"Mindig teljesen őszinte vagyok veletek. A Klubvilágbajnokság után elgondolkodtam. Minden elérhető trófeát megnyertem itt, talán itt az ideje visszatérni Spanyolországba, új kihívásokat keresve.”



„Ezután sok minden történt, majd leültünk a az edzővel és a tulajdonosokkal. Én vagyok ennek a klubnak a kapitánya, így rájöttem, maradnom kell.”



„Ezek a beszélgetések magánjellegűek voltak, de azt elmondhatom, hogy jó hangulatban teltek, megosztottuk egymással a gondolatainkat, én pedig rájöttem, továbbra is ezt a klubot akarom segíteni.”

Ezen felül a spanyol elmondta, nagyon lelkes a klub jövőjét illetően és úgy gondolja, a tulajdonosváltást követően visszatért a szükséges stabilitás a klubhoz.

I am really happy to extend my stay at Chelsea, my home. It is almost 10 years since I first arrived and joined the club. I really feel the love of our fans and I am really excited for the new project we have in our hands… pic.twitter.com/wia6DEjvKI