Az újonc Brentford házigazdaként 3-3-as döntetlent játszott a listavezető Liverpoollal az angol labdarúgó-bajnokság hatodik fordulójának szombati játéknapján.

A továbbra is remekül szereplő hazaiak a meccs hajrájában negyedszer is betaláltak a 2019-ben Bajnokok Ligája-, tavaly pedig Premier League-győztes vendégek hálójába, de ezt a gólt a játékvezető les miatt nem adta meg. A Liverpool továbbra is veretlenül vezeti a tabellát.



Premier League, 6. forduló:

Brentford-Liverpool FC 3-3 (1-1)

