Hisz a bennmaradásban Chris Wilder, a Sheffield United vezetőedzője, miután csapata sereghajtóként 2-1-re győzött az első helyért harcoló Manchester United otthonában a labdarúgó Premier League szerdai játéknapján.

A Sheffield ezt megelőzően 1973-ban nyert az Old Traffordon, ebben az idényben pedig először diadalmaskodott idegenben. A gárdának húsz mérkőzés után 8 pontja van, a 17. Brighton - amely már nem áll kieső helyen - 18 pontos.

"A játékosaimnak minden okuk megvan most az örömre. Nagyszerű eredményt értek el, és tudom, mi mindent éltek át" - mondta Wilder. "Sokat kellett várni az Old Traffordon egy újabb diadalra, és ez egy különleges eredmény, különleges teljesítmény." Hozzátette: nem állítja azt, hogy most hihetetlen feltámadásban vannak, de szeretnék megmutatni, hogy képesek a bennmaradásra. A Manchester United - amely november elseje után kapott ki ismét a ligában - győzelemmel élre állt volna, így maradt 40 pontos, míg a városi rivális Citynek 41 pontja van, ráadásul egy találkozóval kevesebbet játszott.



Fotó: Matthew Peters/Manchester United via Getty Images

Ole Gunnar Solskjaer vezetőedző többek között pihentette a középpályás Fredet és Scott McTominayt, és ez rosszul sült el.

"Csalódottak vagyunk, hogy nem tudtuk megismételni az elmúlt hónapok jó játékát. Nagyon kiábrándító, hogy nem találtuk a megoldást az ellenfél jó védelmének feltörésére" - mondta az MU trénere. "Nem volt bennünk olyan extra kreativitás, mint korábban. De nincs idő sajnálkozni, szombaton már az Arsenallal játszunk, a mostani találkozót el kell felejteni."



Fotó: Matthew Peters/Manchester United via Getty Images



Borítókép: Tim Keeton/Getty Images