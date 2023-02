Sajtóhírek szerint Pierre-Emerick Aubameyang a Los Angeles FC-nél köthet ki.



A gaboni játékos jövője az elmúlt időben bizonytalanná vált a Chelsea-ben. A Kékek vezetőedzője annak érdekében, hogy a januárban leigazolt játékosait regisztrálni tudja, kitette őt a csapat BL-keretéből.

A brit sajtó ezt követően arról számolt be, hogy a labdarúgót megdöbbentette az eset. Eközben olyan pletykák is terjedni kezdetek, hogy a csatár távozni akar az együttestől. A nevét a Barcelonával, az Atlético Madriddal és az AC Milannal is összefüggésbe hozták.

A spanyol Relevo azonban nemrég arról számolt be, hogy Aubameyangnak nem biztos, hogy ki kell várnia a nyári átigazolási szezont, mivel az MLS-ben szereplő Los Angeles FC szerződtetné őt.



A hírek szerint az MLS bajnoka már megkezdete a tárgyalásokat a Chelsea-vel.

Aubameyang Gareth Bale helyére léphet a LAFC-nél.

