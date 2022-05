Belopta magát az Everton-szurkolók szívébe az a drukker, aki úgy döntött elcseni a labdát a Chelsea játékosa elől.



A kiesés ellen menekülő Everton 1-0-ra legyőzte a Thomas Tuchel vezette Chelseat, ezzel fenntartva a reményt, hogy a szezon végén nem kell búcsúznia.



A mérkőzésen főszerepbe került Richarlison, aki az egyetlen gólt szerezte, illetve Jordan Pickford is, aki a szezon egyik legszebb védését mutatta be. Az Everton egyik szurkolójának azonban mindkettőjük elől sikerült ellopnia a show-t.

Where's the ball gone?!



This Everton fan was doing everything in his powers to run down the clock in stoppage time pic.twitter.com/Cx8QTMilUU