Dele Alli szenzációs formában játszik, mióta José Mourinho leült az észak-londoni csapat kispadjára.



A Spurs játékosa a Bajnokok Ligája legutóbbi fordulójában, az Olimpiakosz ellen egyszer, míg a hétvégi Bournemouth ellen 3-2-re megnyert mérkőzésen kétszer is betalált.



A középpályást egyelőre nem hátráltatják újabb sérülések és Mourinho irányítása alatt a formája is javulni látszik, ugyanakkor Alli úgy érzi a teste már nem képes olyan dolgokra, amikre korábban.



„Ahogy öregszem, a testem már nem képes arra, amire régebben, túl nagy a terhelés. Az edzőteremben rendszeresen dolgozom az ízületeimen, ugyanis van egy enyhe csípőproblémám. Minden segítség számít, hogy ki tudjam hozni magamból a maximumot. Amikor az ember még fiatal és naiv, akkor nem gondol ilyesmire, de ahogy idősödik, úgy egyre inkább arra törekszik, hogy kiegyensúlyozza a korral járó változásokat.” – nyilatkozta az angol válogatott játékos a Football Londonnak.

Dele Alli:



“As I’m getting older, my body can’t do what it used to as much. The workload is too much.”



He's 23 years old. pic.twitter.com/lJBsUc9O2G