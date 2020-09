Az előző szezonban ötödik Leicester City 3-0-ra nyert az újonc West Bromwich Albion otthonában vasárnap az angol labdarúgó-bajnokság új idényének első fordulójában.

A találkozó a második félidőben dőlt el. A legutóbbi évad gólkirálya, Jamie Vardy kétszer is büntetőből volt eredményes. A harmadik találatot a Rókák nyáron szerződtetett belga hátvédje, Timothy Castagne szerezte.

