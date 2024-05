A Manchester City 2-0-ra győzött a Tottenham vendégeként kedd este a Premier League-ben, s egyrészt ezzel hatalmas lépést tett sorozatban negyedik bajnoki címe felé, másrészt pedig a rivális Arsenal már csak egyetlen utolsó botlásban bízhat. A Spurs szurkolók már a meccs előtt is úgy voltak a párharccal, kapjon csak ki a csapatuk, legalább nem a városi riválisé lesz az aranyérem. Ange Postecoglou viszont már a találkozó előtt is másképp gondolkodozott, a mérkőzés után pedig kifejezetten és ennek hangot is adott.

"Az elmúlt 48 óra bebzionyította, hogy az alapok nagyon törékenyek. Akár a klubon belül, akár azon kívül, ez pedig veszélyes" - szögezte le a görög-ausztrál edző. Kitért a stadionban való éneklésre is, arra azt felelte: "Nem érdekel, én csak nyerni akarok most és a következő meccsen is".

A Spurs végül így ötödik helyen végez majd a Premier League-ben, s a következő szezonban az Európa-ligában indulhat majd. A bajnoki cím sorsáról pedig az utolsó forduló dönt, melyben a Manchester City a West Hamet, az Arsenal pedig az Evertont fogadja.

(Fotó: Getty Images)