Dennis Bergkamp szerint a Liverpool jelenti a legnagyobb veszélyt az Arsenal idei Premier League győzelmének az esélyeire.

"Szerintem a Liverpool a legnagyobb kihívó. Van egy furcsa érzésem, ahogy láttam azt a United elleni meccset, és mutatták a kispadjukat, és megmutatták a játékosokat, akiket becserélhetnének - mondta a Seaman says podcastnek.

"Mindannyian sérültek voltak, de ha a megfelelő időben térnek vissza, akkor ők lehetnek a legnagyobb esélyesek a bajnoki címre” – folytatta.

