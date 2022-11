A legfrissebb hírek szerint az Apple is felkerült a Manchester United megvásárlása iránt érdeklődők listájára.



Az angol nagyklubot 2005-ben vásárolta meg a Glazer család, a szurkolók nagy része azonban elégedetlen volt a tulajdonosokkal. A Manchester United nemrég bejelentette, hogy új stratégiai lehetőségeket vizsgál, melyek elősegíthetnék a klub növekedését, a Galzer család pedig megerősítette, hogy nyitott a részvényei eladására.



A Daily Telegraph arról számolt be, hogy Nagy-Britannia leggazdagabb embere, Sir Jim Ratcliffe kész lenne ajánlatot tenni a Manchester Unitedre. Ezt követően a Financial Times írt arról, hogy David Beckham is beszállna az üzletbe.



A legfrissebb hírek szerint azonban az Apple is képbe került az üzlettel kapcsolatban. A Daily Star szerint a technológiai óriáscég vezetői állítólag 5,8 milliárd fontot is hajlandóak lennének fizetni a klubért.



Tim Cook, az Apple vezérigazgatója szívesen kutatja a lehetőségeket, és megbeszéléseket akar kezdeményezni a The Raine Grouppal, amely a Glazer családnak segít a vevők felkutatásában.



A jelenlegi tulajdonoscsalád eleinte 8,25 milliárd fontos árcédulát tűzött ki a klubra, de a mostani adatok szerint nem reális, hogy ennyiért túl tudjanak adni rajta.

Borítókép: Christopher Furlong/Getty Images