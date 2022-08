A 23 éves holland támadó, Justin Kluivert Fulhambe igazolása tegnap még gyakorlatilag biztosra vehető volt.

Fabrizio Romano, a megbízható transzferguru is tényként számolt be arról, hogy Kluivert az angol csapat játékosa lesz az idei szezonra, kölcsönszerződésével kapcsolatban a játékos és a klubok oldaláról is teljes az egyetértés.

Nem számoltak azonban azzal, hogy az angol hatóságok megtagadják a játékostól a munkavállalási engedélyt. Erről David Ornstein számolt be, akinek elmondása szerint hiába a tavalyi nizzai kölcsönszereplése, Kluivertnek nincs elég játékperce ahhoz, hogy munkavállalásit kapjon az Egyesült Királyságban.

A beszámoló szerint a szövetség fellebbezésre sem adott lehetőséget, így ha igazak a hírek, a játékos átigazolása meghiúsul.

A támadó az előző szezonban 28 meccsen 4 gólt és 5 gólpasszt jegyzett a Ligue 1-ben.

Justin Kluivert transfer from AS Roma to Fulham is off - 23yo Netherlands midfielder refused work permit. Despite featuring for #OGCNice on loan last season, lack of recent appearances for #ASRoma meant he failed to meet FA criteria & appeal was not allowed @TheAthleticUK #FFC