Az Arsenal vezetőedzője, Mikel Arteta szerint nem meglepő, hogy sokan gaboni labdarúgója, Pierre-Emerick Aubameyang formájával foglalkoznak, a támadónak pedig meg kell tanulnia kezelnie a rá nehezedő nyomást, ami abból fakad, hogy "nagy játékos".

Az afrikai csatár csütörtökön, a Rapid Wien elleni Európa-liga csoportmérkőzésen ugyan betalált a hálóba, de előtte négy meccsen is gólképtelennek bizonyult. Arteta szerint a 31 éves futballistának dolgoznia kell azon, hogy elcsendesítse bírálóit.



"Nagyok az elvárások vele kapcsolatban, mindenki minden találkozón gólt vár tőle, ez abból fakad, hogy nagy játékos. Ez így volt a múltban és így lesz a jövőben is. Ezt kezelnie kell, de persze mi is itt vagyunk, hogy segítsünk neki a nehéz időszakokban" - fogalmazott a spanyol tréner.



Aubameyang 2018-ban a Borussia Dortmundtól igazolt az Ágyúsokhoz, akiknek színeiben 116 meccsen 73 gólt szerzett, ebben a szezonban azonban hét mérkőzésen "csak" háromszor volt eredményes. A klubbal szeptemberben hosszabbította meg három évvel a szerződését.



"Gólratörőbben kell játszania" - mondta róla Arteta.



Az Arsenal jelenleg hatodik a Premier League-ben, s vasárnap az egy hellyel előtte álló Leicester Cityt fogadja.

Borítókép: Kirsty Wigglesworth - Pool/Getty Images