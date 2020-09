Pierre-Emerick Aubameyang „hamarosan” új, hároméves szerződést ír alá az Arsenallal.

A Gunners csapatkapitánya, akinek kevesebb mint egy éve van hátra a szerződéséből. Az Athletic értesülései szerint Aubameyang új szerződése alapján a klub legjobban kereső futballistája lesz, meghaladva Mesut Özil heti 350 000 font összegű bérét. A forrás hozzáteszi, hogy Mikel Arteta nagy szerepet játszott a gaboni támadó maradásában.



Az Arsenal volt futballfőnöke, Raul Sanllehi véágezte feltehetően a tárgyalás nagy részét, míg Edu a technikai igazgató és Huss Fahmy műveleti igazgató gondoskodott az utolsó simításokról. Aubameyang a nyáron nagyon közel került ahhoz, hogy az FC Barcelona labdarúgója legyen, de úgy tűnik, hogy most marad az Arsenal együttesénél. Annak ellenére, hogy a szerződéséről szóló tárgyalások hónapokig elhúzódtak, Arteta mindig is bízott abban, hogy a 31 éves támadó náluk marad.

