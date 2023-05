Nehéz megmagyarázni mi történt Pierre-Emerick Aubameyang karrierjével az elmúlt másfél évben, de azt is megmutatja, hogy a dolgok rendkívül gyorsan változhatnak egy ember életében akár pozitív, akár negatív irányba.

Frank Lampard talán a váratlanság erejében bízott, amikor kedd este bedobta az Arsenal ellen a kezdőcsapatba a csatárt. Ha ezzel az önbizalmát akarta növelni, és el is ért bármilyen pozitív eredményt, az minden bizonnyal azonnal eltűnt, amikor a szünetben 3-0-s hazai vezetésnél lecserélte.

Egy Arsenal szurkoló a védelmébe véve így írt róla a találkozót követően.

„Őszintén sajnálom őt. Mindig pozitív volt, aztán majdnem elvesztette az édesanyját, elkapta a maláriát, az ágyúsokkal viharos körülmények között váltak el egymástól. Majd elment a Barcába és kirabolták a házát, most pedig a Chelsea-nél nem is játszik. A játékosaink kinevették a Stamford Bridge-en, és ha ez nem lenne elég, kedden azok a rajongók fütyülték ki, akiket szeretett.”

Ezeket a sorokat osztotta meg egy másik felhasználó a közösségi médiában, hozzátéve: „bármi is történik, örökké szeretni foglak Auba”.

A legnagyobb meglepetésre maga az érintett válaszolt a poszt alatt személyesen, olvasható a goal cikkében.

„Tudod, néha az emberek elfelejtik milyen a valóélet és mennyire nincs ráhatásod arra, ami történni fog.”

In from the start. #ArsChe pic.twitter.com/J6IuaiAzZI