Jesus 45 millió fontért költözött Londonba, az előszezonban pedig lenyűgözően teljesített. Öt meccsen hét gólt szerzett, ezzel olyan csapatok ellen vezetve győzelemre a csapatát, mint a Chelsea vagy a Sevilla.

„Amikor egy topklubból igazolsz egy játékost, aki ott is remekül teljesített, joggal várhatod, hogy nálad is jól fog játszani. Gabrielnek azonban itt egy másik szerepkörben kell bizonyítania, ehhez pedig idő kell.”



„Ő ezen nagyszerűen átlendült, mi is meglepődtünk, hogy milyen gyorsan ment neki.”

Nem Arteta volt az egyetlen, akinek leesett az álla Jesus teljesítményétől. Korábban játékostársai, Smith Rowe és Martinelli is egekig magasztalták a csatárt.

