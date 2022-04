Mikel Arteta 2019 decemberében vette át az Arsenal irányítását. A spanyol vezetőedző elismeri, hogy Arsene Wenger távozása után nehéz volt ilyen hamar a helyére lépni.

Mikel Arteta útja az Arsenalnál már felfelé és lefelé is ívelt, érte rengeteg kritika és sok dicséret is. FA-kupa címet nyert a klubbal, de a bajnoki meccseken nehezebben jöttek az eredmények. De most hat fordulóval a vége előtt, esélyük van a Bajnokok Ligáját érő helyezésre.

„Ezen gondolkodtam, mióta elvállaltam a munkát. De a büszkeség és a lehetőség, hogy ezt a klubot edzhetem, végül felülmúlt mindent. Arsene után persze nehéz ilyen hamar átvenni az irányítást a csapatnál. De nagyon nehéz lett volna számomra nemet mondani a klubnak.”

Forrás: fotbolltransfers.com

Borítókép és fotók: Arsenal / Twitter