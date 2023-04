Nem alakul túl fényesen a Chelsea felépítési hadművelete, mióta átvette Abramovictól a stafétát az új tulajdonos, Todd Boehly.



Hiába költött igazolásokra a csapat elképesztő összegeket, az eredmények nem jönnek, a mutatott játék nem javul.

Ennek áldozata volt Graham Potter is, azonban a helyére érkező Frank Lampard alatt sem látható javulás. A korábbi játékos csak a szezon végéig lesz a csapat élén, a nyáron mindenképpen új menedzsert akarnak a kékek.

A hírek szerint a tulajdonos a Brighton elleni találkozót követően bement az öltözőbe és személyesen kérte számon a játékosokat. Ezzel Frank Lampardnak „semmi gondja nincs”, elmondása szerint.

Lampard: “I'm comfortable with Boehly entering the dressing room. There was criticism of our old owner not coming to games... that wasn't always true”. #CFC



“But when an owner is very invested it's their prerogative to have the input they want, it shows passion”. pic.twitter.com/WqFoHCXCNG