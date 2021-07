A hétvégén a Derby County, - amelynek a korábbi legendás támadó, Wayne Rooney - a Manchester United ellen lépett pályára egy felkészülési mérkőzésen.



Ezen apropóból az egyik rajongó összeállított egy videóklipet, amelyen Wayne Rooney három különböző klubban szerzett gólt félpályáról, ezzel felelevenítve, hogy milyen volt játékosként.

Wayne Rooney scored from the half way line for 3 DIFFERENT clubs. What a player



pic.twitter.com/8zYBqDRiKL