A Manchester United és a Liverpool szurkolói közösen tisztelegtek Ronaldo családja előtt.



Ahogy arról korábban beszámoltunk, Cristiano Ronaldo és párja hétfőn este jelentette be, hogy elhunyt kisfiuk. A portugál sztár párja, Georgina Rodriguez ikrekkel volt várandós, a szülést azonban csak a kislányuk élte túl.



Ronaldo a tragédia után teljes erejével a családjára koncentrál, így érthető módon nem lépett pályára a Liverpool elleni mérkőzésen.



A meccsen mindkét csapat játékosai fekete karszalagban léptek pályára, hogy Ronaldo családja előtt tisztelegjenek.



Bár a két gárda szurkolótábora közt nagy a rivalizálás a mérkőzés hetedik percében (ez Cristiano Ronaldo mezszáma) összefogtak és együtt tisztelegtek a portugál családja előtt. A meccs említett szakaszában mindkét szurkolótábor tagjai felálltak és vastapssal biztosították az ötszörös aranylabdást a támogatásukról, miközben a „You'll Never Walk Alone” is felcsendült.

A massive round of applause in the 7th minute at Anfield for @Cristiano, followed by the singing of You’ll Never Walk Alone. pic.twitter.com/byIY8UyPQf