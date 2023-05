Roy Hodgson a szezon közben vette át a Crystal Palace irányítását, miután a vezetőség menesztette Patrick Vieirát.



A pletykák szerint a klub szeretné további egy szezonra megtartani a menedzsert, hogy felkészítse a vezetőedzői feladatokra jelenlegi másodedzőjét, Paddy McCarthy-t.

A 75 éves szakember azonban már a szerződés aláírásakor is úgy tekintett erre a félszezonra, mint élete utolsó megbízatása.

„Amennyire én tudom, a vasárnapi lesz az utolsó meccsem a Crystal Palace élén.”



„A szezon végéig írtam alá, ez egy szuper lehetőség volt, de mindig úgy tekintettem erre, mint az utolsó szerződésem.”



„Hosszabbítás? Nem tudom… Beszélnünk kell róla, majd meghozok egy döntést, de jelenleg erre még nem tudok válaszolni.”

Roy Hodgson on his future: “As far as I'm concerned, this is my last game as head coach of Crystal Palace”. #CPFC



“All along, I have seen this as my last game on my contract”. pic.twitter.com/ODX5lfJJOr