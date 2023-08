Egy évvel ezelőtt igazolt Dortmundból Manchesterbe a holland támadó, ahol remek idényt futott, csapatával megnyerték az FA Kupát, a Premier League-et és a Bajnokok Ligáját is, ő pedig 52 gólig jutott.

Nemrég egy podcast keretében pedig felfedte, hogyan regenerálódik: „Mozgás, edzés, biomechanika, benne vagyok, hogy használd a testedet, és a lehető legjobban működtesd. Szerintem az alvás a legfontosabb dolog a világon."

Haaland úgy véli: „A jó alvás nagyon fontos. Kékfény-szűrő szemüveggel alszom, a hálószobában pedig mindent kikapcsolok. Sok mindent egyszerre csinálni nem jó, de ha apró dolgokat teszel, az tényleg kifizetődő.”

A támadó a szauna mellett is érvelt, van egy az otthonában is, amit rendszeresen, szinte minden nap használ, ahogyan a gőzfürdőt is.

A Manchester Cityre hosszú szezon vár, a Bajnokok Ligájában, a bajnokságban és a kupában is végső esélyesnek tartják Pep Guardiola csapatát, így elkél majd a feltöltődés Haaland számára.

Borítókép: Visionhaus/Getty Images