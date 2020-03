Sir Alex Ferguson rengeteg dolgot kapott a Manchester Unitednél töltött hosszas karrierje során. Viszont ő is jócskán viszonozta mindezt.

Ferguson a Vörös Ördögöket trófeagyűjtővé változtatta a híres taktikájával, éles nyelvével és hibátlan zsenialitásával. Viszont a skót szakember sem tökéletes, hajlandó ő is hibázni, mint ahogy bárki. Volt néhány zseniális szerződtetése: Például Eric Cantona és Cristiano Ronaldo. Viszont akadtak olyanok is, akiket nem sikerült meggyőzni a váltásról. Az alábbi listában azon nevek szerepelnek, akiket Ferguson szeretet volna a csapatában látni, viszont nem sikerült leigazolnia.

Jöjjön tehát a megvalósulatlan Ferguson álomcsapat!

Petr Cech





Mielőtt a Chelsea legendája lett, majdnem kikötött a Manchester Unitednél. 19 éve skorában még a Rennes játékosaként meglátogatta a cseh kapust egy bizonyos Alex Ferguson.

"Meglátogattam Petr Cech-t, amikor a Rennes kapusa volt. Abban az időben még csak 19 éves volt, és azt mondtam magamnak: Túl fiatal" - mondta egy korábbi interjújában Ferguson.

Philipp Lahm





Hermann Gerland, a Bayern München egykori edzője kiderítette, hogy a skót szakember a karrierje elejében lévő Lahmot nagyon szerette volna az Old Traffordba csábítani. A védlem szinte minden posztján bevethető játékos, egy igazi kincsnek számított. Gerland viszont inkább egy kölcsönszerződés keretein belül a Stuttgart csapatához invitálta a játékost.

"Nem volt könnyű megszervezni. Stuttgartban viszont rengeteg fejlődhetett, hiszen sok játéklehetőséget kapott. Három hónap elteltével Lahm a Manchester United elleni mérkőzésen az egyik legjobb játékos volt a pályán" - mondta Gerland.

Vincent Kompany





A Manchester City történelmének egyik legfontosabb igazolása volt a belga védő. 2004-ben az Anderlacht játékosaként, viszont Ferguson célpontja volt. Viszont soha nem történt meg a transzfer, és miután 2006-ban a Hamburg játékosa lett, majd két évvel később a City-é egyre távolabb került a Vörös Ördögöktől.

Paolo Maldini





Sir Alex Ferguson egyik legnagyobb vágya volt szerződtetni Paolo Maldinit, azonban ezt nagyon gyorsan el kellett felejtenie. Maldini apja, Cesare világosan kijelentette, hogy fia nem mehet sehova Milánóból.

"Ferguson így mesélt az egészről: "Nos, megpróbáltam. De amikor találkoztam az apjával, nagyon félelmetes volt. Csak megrázta a fejét, ez minden, amit kaptam. Azt mondta, hogy "a nagyapám Milanista volt, apám Milanista, én Milanista vagyok és a fiam is az. Felejtsd el!"

Bixente Lizarazu





Mielőtt Roberto Carlos színre nem lépett sokak szerint a világ legjobb balhátvédje, Bixente Lizarazu volt.

"Azt hiszem, körülbelül 2001-ben vagy 2002-ben volt esélyem a Manchester Uniteddel tárgyalni, ami végül nem tartott sokáig, mert a Bayern nem akart elengedni. Alex Ferguson szívesen szerződtetett volna engem, és folytatásokat is folytattak a Bayernnel, de a bajorok hallani sem akartak arról, hogy távozzak. Nagyon boldog voltam Münchenben, viszont az igaz, hogy a Manchester United nagyon akart" - mesélte Lizarazu.

Paul Gascoigne





1987-ben a Manchester Unite dközéppályája olyan bombanevekből állt, mint Norman Whiteside, Bryan Robson és Remi Moses. Viszont volt egy futballista a Newcastle Unitedben, aki ennek ellenére is felkeltette Ferguson figyelmét.

Széttépte őket. A Newcastle 20 éves fiatal csillaga, Paul Gascoigne az angol labdarúgás nagyon nagy tehetsége volt, amit Ferguson is gyorsan észrevett. Meg kell szreznie, tudta. Végül viszont nem sikerült a leigazolása.

Zinedine Zidane





Amikor Zidane a Bordeaux játékosa volt, les Kershaw úgy gondolta kell nekik ez a játékos, és meg is említette Alexnek. Aki viszont úgy gondolta, hogy Eric Cantona és Zidane egy poszton szerepel, és nemf érnének meg egymás mellett.

Arjen Robben





Rendkívül sérülékeny volt, és hajlandó volt hisztizni is a pályán, viszont mindezek ellenére is az egyik legjobb játékosról beszélünk az ő generációjában. Megjárta a Chelsea, Real Madrid és a Bayern München csapatát, viszont könnyen kiköthetett volna Manchesterben is.

"Nagyon jó beszélgetést folytattam Fergusonnal Manchesterben. A futballról és az életről is beszéltünk, igazán kellemes volt. Elmentem megnézni az edzőpályát, minden tökéletes ovlt. Majd miután visszatértem a PSV-hez semmi sem történt. Végül nem történt meg az üzlet. A PSV tárgyalt a Chelseával is abban az időben, és lehet több pénzt kínáltak, vagy nem tudom. Ezt követően beszéltem a Chelsea vezetőivel is, akiknek tetszettek az elképzeléseik. Ha a Manchester United akkor elém rakott volna egy szerződést aláírtam volna, viszont nem történt semmi" - mesélte Robben.

Ronaldinho





Ronaldinho nagyon közel volt ahhoz, hogy a Manchester United játékos alegyen 2003-ban, ám végül a Barcelonában kötött ki. A mindössze 23 éves játékos akkoriban a PSG játékosaként már az Old Trafford küszöbén állt. Megüresedett egy poszt David Beckham Real Madridba való távozását követően, így a brazil zseni előtt szabad lehetett volna az út, ha nincs egy bizonyos személy.

"Probléma volt a testvérével, aki az ügynöke is volt. Miatta nem jött végül össze az üzlet" - mondta a United korábbi menedzsere.

David Silva





Kompany-hoz hasonlóan David Silva is Manchesteri legenda lett, csak éppen a City-é.

"Sokat figyeltem Silva játékát, amikor a Valencia játékosa volt. Az ő posztja és stílusa rendkívül különleges. Az ezzel kapcsolatos problémám az volt, hogy nagyon-nagyon jónak kell lennie ahhoz, hogy ezen a poszton játsszon, mert nekik nincs védekező feladataik. Pedig ha igazán sikeres akarsz lenni, akkor mindenkinek ugyanúgy kell dolgoznia a pályán. Szóval nehéz volt ez a döntés számomra. Természetesen vannak ezeken a poszton olyan nagyszerű futballisták, mint Maradona. De ez nem vált volna be a Unitednél" - fejtette ki gondolatait Ferguson.

Alan Shearer





Alan Shearer azon játékosok közé tartozik, akik elutasították a Manchester United ajánlatát. Mindez még akkor történt, amikor a Blackburn Rovers labdarúgója volt. A hűség számára fontosabb volt.

"Shearer Ferguson házában járt, beszélt vele és biztosította, hogy el akar jönni. Azt hiszem a probléma a Blackburn elnökével, Jack Walkerrel volt, aki nem volt nagy rajongója a Manchester Unitednek. Egyszerűen nem akarta, hogy Alan United játékos legyen. Shearer nagyon közel volt Walkerhez, aki olyan volt számára, mint az apja. Alan nem akarta volna megbántani azzal, hogy a Unitedbe igazol. Bár abba se vagyok biztos, hogy Jack engedte volna. Shearer végül a Newcastle játékosa lett, a többi meg már történelem..." - mesélte Edwards.

Forrás talksport.com

Borítókép: John Peters/Manchester United via Getty Images