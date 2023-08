Megszületett az egyezség az Arsenal és a Brentford között, így David Raya egy 30 millió fontos csomag ellenében az ágyúsokhoz teszi át a székhelyét. Aaron Ramsdale, aki az elmúlt két évben első számú választássá értet posztján, az ITV Sportsnak elmondta, készen áll arra, hogy megküzdjön a helyéért a kapuban.

„Nyomjuk! A futballban semmi sem jön könnyen és ezzel párhuzamosan tovább kell lépned, jól alkalmazkodnod ahhoz, ami történik. Kiszorítottam már más embereket, amikor váltottam, tehát nem gondolom azt, hogy velem ez sosem fog megtörténni."

„Ha így lesz, hát így lesz, majd küzdhetünk, hogy aztán kihozzuk egymásból a legjobbat, a menedzser is ezt mondaná nekünk. És biztos vagyok benne, hogy bárki is lépjen pályára – én, Matt [Turner], akárki, aki jön – a személyes csalódottság eltűnik, mert a csapatot teszed az első helyre, ahogy a kapusoknál is azt, aki a legjobb.”

David Raya kapcsán egyébként busás haszonra tehet szert a Brentford: a spanyol válogatott portását 2019-ben alig 3 millió fontért igazolták le a Blackburntől, azóta pedig rakétasebességgel állt csúcspályára a karrierje a méheknél is.

