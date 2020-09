Az angol élvonalban szereplő West Ham United labdarúgócsapatának vezetőedzője és két játékosa is megfertőződött a koronavírussal.

A londoni klub közvetlenül a keddi Ligakupa-mérkőzése előtt értesült a pozitív teszteredményekről, amely után a tréner David Moyes, valamint Issa Diop és Josh Cullen is azonnal elhagyta a stadiont.

West Ham United can confirm that David Moyes, Issa Diop and Josh Cullen have returned positive tests for COVID-19.