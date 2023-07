Mateo Kovacic csupán két hete készül Pep Guardiola keze alatt, miután a Chelsea-től a Manchester City-hez igazolt.



Nem kellett sok idő ahhoz, hogy a spanyol edző meggyőzze a Chelsea-től érkező középpályást. Kovacic nemrég nyilatkozott Pepről, ahol elmondta, hogy az edző „teljesen más szinten van”.

„Még csak két hete vagyok itt, de már most látom, hogy milyen remek ötletei vannak. Ő egy teljesen másik szinten van, úgy gondolom, hogy ő a világ legjobb edzője.”

A 29 éves középpályásra fontos szerep hárul majd, hiszen a Barcelonához távozó Ilkay Gündogant lesz hivatott pótolni.

Kovacic on Guardiola:



"I'm only here for two weeks now, but you can see straight away that he has great ideas. It is on another level. I think he is the best coach in the world."



[Via @RichFay] pic.twitter.com/uoB8zCj4V7