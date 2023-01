Tovább folytatódik az Arsenal kálváriája, ahogyan arról mi is beszámoltunk, Mudyrk és Caicedo után Tielemans is szóba került az ágyúsoknál, ám úgy néz ki, a végleges megoldást Jorginho jelentheti.

A Chelsea középpályásának szerződése a szezon végén lejár, ennek ellenére Fabrizio Romano szerint 12 millió fontot fizetnek érte, hogy már most télen a játékosuk legyen.

A transzferguru szerint a személyes feltételekben megállapodtak a felek, 2024-ig csatlakozik az ágyúsokhoz az olasz középpályás.

A játékos számára Arteta kulcsfontosságú tényező volt a döntésben.

Az Arsenal szurkolói azonban egyáltalán nem örülnek az igazolásnak, a közösségi médiában hatalmas harag gerjedt a vezetőség irányába, mivel az ultrák számára elfogadhatatlan, hogy a riválistól szerződtetnek egy általuk egyébként sem sokrabecsült játékost.

Jorginho to Arsenal, here we go! Deal agreed on £12m fee, Chelsea accept conditions and documents are being prepared #AFC



Personal terms agreed, contract until 2024 with option further year.



First contact revealed yesterday night — medical booked.



Arteta, key factor. pic.twitter.com/JHm1rMTzxw