Bukayo Saka, Gabriel Martinelli és William Saliba szerződése is 2024-ig él az Arsenallal, így lassan elkezdhetnek gondolkodni azon a felek, hogy hogyan tovább.

A Daily Mail szerint az ágyúsok mindhárom játékossal elkezdték már az egyeztetéseket, közülük pedig Saka hosszabbítása tűnik a legsimábbnak.

Az újság úgy tudja, Martinelli esetében bonyolultabb a szituáció, mivel több klub is elcsábítaná a játékost. Ez azonban nem feltétlenül jelenti azt, hogy költöznie kell, ugyanis a városi rivális Chelsea is az érdeklődők közt van.

Az Arsenal természetesen bízik a hosszabbításban, ezen pedig sokat segítene, ha ki tudnák harcolni a BL-szereplést jövőre.

“Chelsea are monitoring Martinelli’s contract situation”

