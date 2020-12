A Manchester United korábbi védője, Wes Brown merész kijelentést tett, ugyanis szerint egykori csapata ebben a szezonban képes lehet megelőzni a városi rivális Manchester Cityt, és azt sem tartja lehetetlennek, hogy első helyen végezzen a csapat a bajnokságban.



A Vörös Ördögök jelenleg ötödik helyen állnak a Premier League-ben, mindössze öt ponttal lemaradva a listavezető Tottenham mögött.

A hétvégén Ole Gunnar Solskjaer együttese hazai pályán fogadja a Cityt, amely egy ponttal kevesebbet gyűjtött eddig, mint a United. A hétközi BL-forduló után a házigazdák csalódottan készülhetnek a derbire, miután lipcsei vereségük miatt nem sikerült továbbjutniuk a nyolcaddöntőbe, s tavasszal csak az Európa-ligában folytathatják szereplésüket. Ezzel szemben Guardiolék csoportelsőként léptek a 16 közé.



(Kép: Michael Regan/Getty Images)



A szombati rangadó előtt a United korábbi hátvédje, Wes Brown úgy fogalmazott, hogy a United idén képes lehet meglepetést okozni, és riválisa előtt végezhet a tabellán.



"Az idei szezonból kiindulva azt gondolom, hogy a Manchester United a City előtt végezhet." – nyilatkozta a korábbi angol válogatott játékos a Ladbrokesnak a Daily Mail információi szerint.



(Kép: Michael Regan/Getty Images)



"Félreértés ne essék, ezt nagyon nehéz lesz megvalósítani, mivel valószínűleg hat csapat között fog eldőlni a bajnoki cím sorsa. De nem látom okát annak, hogy a United miért ne végezhetne a City előtt. Szerintem az alapján, ahogyan eddig alakult a szezon, akár még a bajnokságot is megnyerhetik."



Kétségtelen, hogy a pozitív gondolkodás nem egyenlő a naivitással, azonban Brown kijelentése meglehetősen merész, ugyanakkor rámutatott arra, hogy egykori csapata bizonyította már, hogy képes meglepést okozni.



"A United az előző szezonban a legjobb négy között végzett, amire előzetesen senki sem gondolt, szerintem csak bízni kell bennük." - mondta.



(Kép: Alex Livesey/Getty Images)



Sir Alex Ferguson 2013-as visszavonulása óta a Manchester United egyszer sem tudott a City előtt végezni a tabellán, ettől függetlenül a Uniteddel öt bajnoki címet nyerő védő reális esélyt lát arra, hogy Solskjaer legénysége szombaton legyőzze Guardiola csapatát.



"Szerintem mindkét csapat fog gólt szerezni a hétvégén, de azt mondanám, hogy a Manchester United 2-1-re fog győzni." – jósolta meg az eredményt a 41 év sportember.



(Kép: Laurence Griffiths/Getty Images)



Brown még hozzátette, bár a United BL-bukása nagy pofon a klub és a szurkolók számára, de véleménye szerint ez akár még a javukra is válhat, mivel a szezon hátralévő részében a bajnokságra koncentrálhatnak.



"Nagyon kiábrándító, hogy kiestek a sorozatból, mert eleve keményen dolgoztak azért, hogy egyáltalán bekerülhessenek a Bajnokok Ligájába. Ugyanakkor reálisan nézve, képesek lehettünk volna megnyerni? Nem. Tisztában vagyok vele, hogy továbbra is az Európa-liga szintjén van a csapat, de most a bajnokságra kell elsősorban fókuszálni, mert az elsőbbséget élvez, és akkor lehetőség nyílhat arra, hogy ismét megnyerjük a PL-t."

Forrás: Sportbible

Kép: Getty Images