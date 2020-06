A Manchester United állítólag tárgyalásokat folytat a Velez Sarsfield tehetséges tinédzserével, Thiago Almadával. Így az angol gyárvárosi csapat lehet a legesélyesebb az európai klubok közül arra, hogy az öreg kontinensre hozza napjaink legnagyobb argentin tehetségének tartott futballistáját.



A hatalmas ígéretként számon tartott irányítót az argentin sajtó nemes egyszerűséggel csak “új Messiként” aposztrofálja, az eddigi híresztelések szerint leginkább a Mancheser City és az Inter mozgolódott a megszerzése felé. Állítólag Pep Guardiola nagy csodálója a 19 éves játékosnak, éppen ezért a Fichajes információi alapján a Vörös Ördögök minél hamarabb szeretnének dűlőre jutni az argentin csodagyerekkel.

A United vezetőedzője, Ole Gunar Solskjaer úgy véli, hogy a támadó középpályás hasznos tagja lehet a jelenlegi csapatnak, új lendületet tudna adni a sebességével, a cseleivel és nagyszerű meglátásaival.

Tavaly a Manchester City 20 millió fontot kínált a játékosért, akit aztán egyből tovább is adtak volna a Gironának kölcsönbe. Ez az üzlet azonban nem valósult meg a City számára, de a városi riválisnál nagyon szívesen látnák Almadát az Old Traffordon.



Az Almada szerződésében 22 millió eurós kivásárlási záradék szerepel, amit Solskjaer együttese ki is fizetne. A Fichajes információi szerint az argentin csodagyerek iránt ugyan csak érdeklődik az Atlético Madrid és az Arsenal is.





Forrás: sportbible



Borítókép: Gustavo Garello/Jam Media/Getty Images