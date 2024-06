Angol sajtóhírek szerint Sir Jim Ratcliffe nyitott az Old Trafford átnevezésére. Vagyis a társtulajdonos hajlandó lenne eladni a stadion névhasználati jogát, hogy ezzel több pénzt szerezzen a Manchester United fejlesztésére.

Az arénának egyébként is egy komoly "ráncfelvarráson" kellene átesnie, sőt még arról is tart a vita, hogy a klubnak fel kell-e újítania az Old Traffordot, vagy teljesen le kell bontania és új stadiont építeni helyette.

Ha erről születik döntés, akkor Ratcliffe elkezdi vizsgálni majd ennek a leheséges metódusait is.

Az Old Trafford 114 éves, és soha nem változtatták meg a nevét. Ha új stadion épülne, akkor a jogok eladása azt jelentené, hogy csak a szponzor neve lenne rajta, hasonlóan ahhoz, ahogyan az Arsenal és a Manchester City lemondott a stadionnevére vonatkozó minden jogáról.

Ha a tulajdnosok a felújításra szavaznak, akkor olyan részszponzorációt keresnek majd, ahol a szponzor neve mellé a meglévő stadionnév is belekerül.

A legutóbbi példa erre a barcelonai Spotify Camp Nou stadion.

Nagy kérdés bármelyik verziónál, hogy mennyire lesz mindez szimpatikus a szurkolóknak.

