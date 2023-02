Sajtóhírek szerint a Tottenham Hotspur nem hajlandó eladni Harry Kane-t a rivális Manchester Unitednek.



A 29 éves játékos szerződése 2024 nyaráig szól a Tottehammel. Mivel a feleknek még nem sikerült megállapodniuk a hosszabbításról, az utóbbi hetekben felerősödtek azok a hírek, hogy a klub 2023 nyarán eladhatja az angolt. Ezt követően pedig több sajtóorgánum is beszámolt arról, hogy a Manchester United szeretné megszerezni Kane-t.



A The Times azonban most arról számolt be, a Tottenham úgy döntött, nem adja el játékosát egy másik PL-klubnak.



A hírek szerint Kane nyitott a maradásra, ugyanakkor szeretne címeket nyerni.

Borítókép: Marc Atkins/Getty Images