A Manchester United szurkolóit lenyűgözte Lisandro Martínez meccs utáni interjúja.



A Manchester United 3-0-ra legyőzte a Nottingham Forestet az angol labdarúgó-ligakupa elődöntőjének első mérkőzésén. A meccs embere Lisandro Martínez lett, aki nemcsak a pályán, hanem azon kívül is sokat tett azért, hogy még jobban belopja magát az emberek szívébe.

A világbajnok játékos a mérkőzés után a Sky Sports-nak adott interjút, amit látva volt valami, ami egyből feltűnt a szurkolóknak. Méghozzá az, hogy az argentin tökéletes angolsággal válaszolt minden egyes kérdésre.

"We never give up."



Lisandro Martínez reacts to Manchester United winning the first leg 3-0 over Nottingham Forest #CarabaoCup pic.twitter.com/2FxWbZnBoh