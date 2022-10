Mateo Kovacic elrabolta a show-t a Chelsea Manchester United elleni találkozóján.



A két csapat összecsapásán a Chelsea szerezte meg a vezetést. A 87. percben Scott McTominay rántotta le Armando Broját, az ezért megítélt büntetőt pedig Jorginho érvényesítette. A Kékek azonban nem örülhettek túl sokáig, a vendégek ugyanis a hosszabbítás 4. percében Casemiro fejesével egyenlítettek.







A mérkőzés hátralévő perceiben már egyik fél sem jutott el nagy helyzetig a nézők azonban nem maradtak látványosság nélkül. A Chelsea középpályása, Mateo Kovacic ugyanis úgy döntött, a meze levételével nem vár amíg beér az öltözőbe, így már a pályán nekivetkőzött és egy szál fecskében rohant be a játékoskijáróba.

No that is not a streaker, it's Mateo Kovacic at full-time pic.twitter.com/4tDdxTQP3F