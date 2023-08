Továbbra sem tudni, hogy Daniel Levy klubelnök rábólint-e a Bayern München Harry Kaneért tett ajánlatára, azonban akad valaki, aki a Tottenham korábbi játékosaként is egyértelműen kijelentette, itt az idő a váltásra.

Gary Lineker az időpontot és a kérő klubot is megfelelőnek nevezte.

„Szerintem Harry elhagyja a Tottenhamet – és ezt is kell tennie. Úgy vélem távozni szeretne és lehetővé is teszik ezt számára. Az idő megfelelő, ahogy a klub is, ami jelentkezett érte. München egy szerethető város és a Bayern az egyik legnagyszerűbb csapat a világon.”

„Nem csak a góljairól van szó, hanem a gólpasszairól is, hogy mindenhol ott van és persze a vezetői készségeiről is. De mikor az utolsó évébe lép a szerződésének, számomra az tűnik logikusnak, hogy a Spurs elfogadjon egy 80-100 millió fontos ajánlatot most, különben azt kockáztatja, hogy jövőre elveszíti ingyen.”

A német rekordbajnok legutóbbi ajánlata a hírek szerint 100 millió euróról, tehát átszámítva mintegy 86 millió fontról szólt, és gyors választ akarnak az angoloktól. Harry Kane esetében pedig ha nem sikerült egyezségre jutnia a feleknek, akár maradhat is legalább még egy évig.

