Todd Boehly, a Chelsea új tulajdonosa nincs híján innovációs javaslatoknak. Nemrég a Premier League reformjára tett javaslatokat, most a pedig a klubja modelljét alakítaná át.

Ehhez a Manchester City és a Red Bull példáját venné alapul. Ezen cégcsoportok a világ különböző pontjain klubokat vásároltak fel, ahol a tehetséges játékosok pallérozódhatnak, hogy később a nagycsapatba „továbbítsák” őket.

Ezen klubok már eddig is rengeteget profitáltak abból, hogy kisebb csapatok akadémiájáról kikerült játékosokat, vagy edzőket alacsonyabb áron kivásárolhatták. Példának okáért Szoboszlai Dominik is így került Salzburgból a Red Bull Lipcséhez.

„A kékek kiaknáznák azokat a lehetőségeket, amelyek Portugáliában, Belgiumban és Brazíliában rejlenek, hasonlóan, mint riválisaik.” – áll az Evening Standard jelentésében.

Ez a modell több szempontból is kézenfekvő lenne a Chelseanek.

Egyrészt véget vetne a Chelsea „kölcsönkorszakának”, amikor is sokszor több, mint 20 játékosuk szerepelt kölcsönben egy másik klubnál. Emellett pedig arra is jó lehetőséget biztosít, hogy az UEFA FFP-szabályainak könnyebben megfeleljenek.

Boehly jelenleg a brazil alacsonyabb osztályú klubokat figyeli ezzel a céllal. Korábban a pletykák szerint megkeresték a Santost is az ötlettel, ők azonban elutasították ezt.

Boehly's Chelsea vision: to own multiple football clubs in Europe's top leagues, citing advantages exploited by the likes of Manchester City and Red Bull, who have both Leipzig and Salzburg in the Champions League. "They've figured out how to make that work." pic.twitter.com/1BxdiqZS9o