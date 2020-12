A Crystal Palace számára minden átigazolási időszak felér egy hábórúval, mivel rengetegen szeretnék szerződtetni klasszis támadójukat, Wilfried Zahát. A legújabb jelentések szerint, most a Paris Saint-Germain és az AC Milan is érdeklődik iránta.

Erősen kezdte a szezont a 28 éves elefántcsontparti csatár, Wilfried Zaha. A bajnokságban eddig 14 meccsen nyolc gólt és két gólpasszt jegyzett. A Daily Mirror most arról számol be, hogy az AC Milan már januárban megpróbálja szerződtetni Zahát. Azonban a Paris Saint-Germain is gondolkozik a szerződtetésén, különösen, ha Mauricio Pochettino lesz az új edző a francia klubnál. Zaha korábban már kifejtette szándékait, miszerint tovább szeretne lépni a karrierjében, és a Bajnokok Ligájában szeretne játszani.



Fotó: Marc Atkins/Getty Images

Roy Hodgson, a Crystal Palace menedzsere tisztában van vele, hogy Zaha nagyon kapós lesz az átigazolási időszakban.

"Nagyon sok dicséretet kap, ami teljesen megérdemelt. Nagyon elégedettek vagyunk vele és a szenvedéllyel, amelyet a Leicester elleni mérkőzésen mutatott. Mindenkinek be fogja bizonyítani, milyen nagyszerű játékos, de ezt nekünk már nem kell, mert rendszeresen ezt mutatja."

Forrás: fotbolltransfers.com

Borítókép: Sebastian Frej/MB Media/Getty Images