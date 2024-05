Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Manchester Cityben szereplő Edersonnak eltört a szemüreg csontja a Tottenham elleni meccsen, amikor Pep Guardiola lecserélte őt. A klub megerősítette, hogy a brazil kapus a szezon hátralevő részében már nem lép pályára, viszont a pótlása, Stefano Ortega sem jelent nagy nehézséget az égszínkékeknek, hiszen a Spursszel szemben vívott találkozón is a beugrása után három kulcsvédése is volt - köztük hárította Szon ordító ziccerét is.

We can confirm that Ederson will miss the final two games of the season due to a small fracture of his eye socket.



Everyone at the Club wishes Ederson a speedy recovery



More information