Reece James a klub hivatalos közleménye szerint aláírta új, 2028-ig tartó szerződését a Chelseavel.

A szurkolók kitörő örömmel fogadták a hírt, sokan közülük egyenesen a nyár fénypontjának tartják ezt, miután igencsak kaotikus volt az átigazolási szezon a londoni klubnak.

"Adjuk neki rögtön a kapitányi karszalagot is!”



„A Real Madrid szurkolók azt hitték, hozzájuk megy. De James jelenleg mozdíthatatlan.”



„A nyár legjobb igazolása!”



„Kedvenc igazolásom! A legjobb jobbhátvéd a világon, aki újabb hat évre a miénk!”

Reece James-t többször is szóba hozták a Real Madriddal, akik a kiöregedő Carvajal helyére szemelték ki, de igazán komoly esélyük sosem volt, hogy elcsábítsák a játékost Londonból.

Hey Blues,



I’m so happy to have extended my stay at a place that I can call home.



The journey to this point hasn’t been easy, but I didn’t quit.



Use this as your inspiration, if I can achieve my dream you can achieve yours.



Thank you all for your continued support.



RJ ???????? pic.twitter.com/lVfgbOldLM