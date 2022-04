Egy szurkoló az interneten indított petíciót annak érdekében, hogy elérje Harry Meguire leváltását a Manchester United csapatkapitányi posztjáról.



Maguire-t, akit Ole Gunnar Solskjaer 2020 januárjában Ashley Young távozását követően nevezett ki csapatkapitánynak, ebben a ciklusban sokszor kritizálták, rossz szereplése miatt.

A Liverpool elleni mérkőzésen a négyből két gólnál szurkolók döbbenten nézték Maguire helyezkedését. Az egyik drukker pedig hangot is adott nemtetszésének. A rajongó a change.orgon hozott létre egy petíciót, melynek célja, hogy a játékost eltávolítsák posztjáról.



"Kedves Manchester United-szurkolók! Elegünk van a kapitányunkként felvonuló 80 millió dolláros pipogyából. Már az a tény, hogy 80 millió fontba került, kamu és nyereség az eladónak” – kezdődik a petíció szövege.



"A klub az embereké és az emberek beszéltek! Harry Maguire megfosztása a klubkapitányi tisztségtől egy lépés a helyes irányba a felemelkedésünk felé. Ha lehetséges, adjátok el őt is."



"Elfogyott a türelmünk! Elég volt! Tedd újra naggyá a Manchester Unitedet! Hallgass a szurkolókra! Írd alá a petíciót” – zárul a felhívás.



A petíciót eddig közel ötezren írták alá.



Ha a közelmúltbeli pletykáknak hinni lehet, a szurkolóknak már nem kell sokat várniuk arra, hogy kívánságuk teljesüljön. A hírek szerint ugyanis, amennyiben Erik ten Hag lesz a klub új edzője, egészen biztosan átalakul majd a keret.

Maguire ugyanakkor nem érti a kritikákat.



„Nem lennék kezdő minden meccsen a Manchester Unitedben, ha minden meccsen rosszul játszottam volna, vagy nem játszottam volna elég jól” – mondta Maguire a Sky Sportsnak.



„Megvan az oka annak, hogy mindkét menedzser minden meccsen a kezdő tizenegybe helyezett. De azt is megértem, hogy én vagyok ennek a klubnak a kapitánya, sok pénzbe kerültem, és ha nem mennek túl jól a dolgok, és gólokat kapunk, akkor kritizálni fognak” – tette hozzá.



Forrás: sportbible.com



Borítókép: Facebook.com/Manchester United