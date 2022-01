Kihagyja csapata szombati, West Ham United elleni bajnoki mérkőzését Victor Lindelöf, a Manchester United labdarúgócsapatának védője.

A svéd válogatott futballista maga kérte Ralf Rangnick vezetőedzőtől, hogy otthon maradhasson az után, hogy szerdán - amikor a Brentford ellen játszottak - betörtek hozzájuk, és felesége a két gyerekükkel kénytelen volt az egyik szobában elbújni. Az esetről in, a futballista házastársa a közösségi médiában számolt be.



"Jól vagyunk, de megrázó és félelmetes volt az eset nekem és a gyerekeknek is" - írta Instagram-oldalán.



Rangnick elmondta, játékosa nem akarta ebben a helyzetben magára hagyni a családját, így abban állapodtak meg, hogy a pénteki edzést és a szombati mérkőzést kihagyja.

A Manchester United támogatásáról biztosította Lindelöföt, egyúttal kérte, hogy ha bárki információval rendelkezik a betörés körülményeiről, lépjen kapcsolatba a rendőrséggel.

