Cristiano Ronaldo meglehetősen korai távozása a Manchester Unitedtől a világbajnokság szünetében sokkolta a futballvilágot.

Erik Ten Haag vezetőedző számára a portugál távozása egy olyan űrt hagyott a csapatban, amelyet be kell töltenie. Mivel a klubnál már csak Anthony Martial és Marcus Rashford a csatárlehetőség, Ten Haag szeretne még egy csatárt szerződtetni a téli átigazolási időszakban.

Kapcsolatba hozták a klubot az Atlético Madrid sztárjával, Joao Félixszel, de mellette most egy másik madridi csatárlehetőség iránt is érdeklődnek. A Diario AS szerint Alvaro Morata lehet az új igazolás. Morata remek teljesítményt nyújtott a világbajnokságon, háromszor is betalált a spanyol válogatottban. Éppen ezért merülhetett fel a neve Manchesterben, de az üzlet egy kölcsönszerződés lenne.

Mivel azonban Matheus Cunha már elhagyta az Atlético Madridot a Wolverhampton kedvéért, és Félix minden áron távozni akar még januárban, az Atlético nem szívesen engedne el egy újabb támadót. Ennek következtében Erik Ten Haag kénytelen lehet máshol keresni egy új csatárt.

