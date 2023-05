Ha nincs is tökéletes szezonja a Manchester Unitednek, elértek olyan eredményeket, amik a szurkolóknak reményt adhatnak. Megnyerték a ligakupát, ott vannak az FA kupa döntőjében és minden bizonnyal a Bajnokok Ligájában is indulhatnak jövőre.

Persze, akadtak fájó vereségek is, és a Sevilla elleni nemzetközi kupabúcsút sem fogják a szívükbe zárni, de Erik ten Hag egy éves regnálása alatt legalább nem képzik közröhej tárgyát, és van mire építeni.

Luke Shaw a Sky Sportsnak adott interjújában kiemelte mennyit fejlődtek a holland mester kezei alatt.

„Szerintem a riválisaink láthatják körülöttünk, hogy a United szép lassan visszatér. Az első szezon az új menedzser alatt mindig egy kicsit az átformálódásról szól. Tisztán látható mit hozott magával, és hogy változtatott a gondolkodásunkon, a játékunkon.”

„Nagy intenzitást vár el tőlünk, szerintem ez a legfontosabb kérése az agresszivitás mellett, hogy olyan magasan támadjunk le, amennyire csak lehet. A labdával való játékban is jobbá tett minket, fenyegetést jelentünk, amikor nálunk van.”

Az angol védő a jövő évi célokat tekintve rámutatott: a legfontosabb kupákért is harcban kell lenniük.

„Nyilvánvaló, hogy a helyes irányba haladunk. Ahogy korábban is megjegyeztem, ezzel a csapattal a bajnoki címért kell küzdenünk. Azon az úton, amin most vagyunk a menedzserünkkel, biztos vagyok benne, hogy nagy játékosokat igazolhatunk nyáron. Remélem, olyan gyorsan megszerezhetjük őket, ahogy csak lehet, így már az előszezonban is velünk lehetnek. Az előttünk álló évad kezdetén nem lehet más a célunk, mint a Bajnokok Ligája és a Premier League győzelem. Mostantól így kell gondolkodnunk.”

A vörös ördögök egy klasszis támadót mindenképp szerződtetnének, a sajtóban legtöbbször Victor Osimhen és Harry Kane nevét hallani, de nemrég felröppentek olyan pletykák is, melyek szerint a PSG világsztárja, Neymar Jr bekebelezése szintén terítéken van.



