Újra edzésbe állt a vörös ördögök fiatal játékosa, Mason Greenwood, akit egy edzőpályán kaptak lencsevégre, először azóta, hogy 2022-ben letartóztatták a barátnője állítólagos bántalmazása miatt.

Idén februárban felmentették ezen vádak alól, viszont a Manchester United belső vizsgálatot rendelt el, ami még mindig folyamatban van, így a korábban angol válogatottban is bemutatkozó támadónak se a csapatba nem volt lehetősége visszatérni, se társaival edzeni.

BREAKING: Mason Greenwood pictured training for the first time since his arrest! [Sun] pic.twitter.com/XklajRex4l