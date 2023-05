Az előzetes várakozások alapján nem csak remek hazai mérlegük, de ellenfelük miatt is bizakodhattak a Manchester United játékosai abban, hogy a Chelsea labdarúgóival szemben ki tudják harcolni a jövő évi Bajnokok Ligája indulást, amihez már egy döntetlen is elegendő lett volna a Premier League 32. fordulójából elhalasztott rangadó pótlásán.

A találkozó nem is indulhatott volna jobban, Casemiro gólja a hatodik percben megadta az alaphangulatot , és bár a kékek az első félidőben még veszélyes támadások sorozatával, nagyobb labdabirtoklással igyekeztek egyenlíteni, Antony súlyosnak tűnő sérülése miatt a hat perces hosszabbításban hiába volt ziccerük, néhány másodperccel a játékrész vége előtt a Jadon Sancho passzolt önzetlenül a jókor jó helyen lévő Martial elé, így 2-0-ra módosult az eredmény. Érdekesség, hogy a hazaiaknak mindössze két kaput eltaláló lövése volt, mindkettőből gól született.

A Chelsea a fordulás után is küzdött becsülettel, Frank Lampard cserékkel próbálta frissíteni alakulatát, de számottevő változást se Pulisic se Joao Felix nem tudott hozni. Jött viszont a mindent eldöntő pillanat, amikor Bruno Fernandes szemtelen cselét követően felrúgták a portugált, ő pedig örömmel állt a tizenegyes pont mögé, hogy különösebb bonyolítás nélkül egyszerűen begurítsa a hálóba a játékszert. Mindössze öt perc múlva Marcus Rashford is feliratkozott a gólszerzők közé, és ha nincs Kepa, lehetett volna ez egy brutális kiütés is – a spanyol olykor hihetetlennek ható bravúrokkal igyekezett menteni a mundér becsületét.

Az idén topcsapatok közül toronymagasan legnagyobb csalódást okozó vendégeknek ugyan a szépítés összejött, de ha a meccs teljes összképét nézzük, akkor Erik ten Hag fiai teljesen megérdemelten ünnepelhették a három pontot, valamint visszatérésüket a legrangosabb nemzetközi porondra.

A Chelsea így mindössze a 12. egy fordulóval a zárás előtt, míg a United feljött a dobogóra. Előbbi a már szintén BL induló Newcastle ellen zár otthon, utóbbi ugyancsak saját közönsége előtt a Fulhamet fogadja.

