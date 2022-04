A korábbi francia válogatott labdarúgó, Patrice Evra elmondta, hogy nagyon megrázó volt a gyermekkora, mert számos szörnyű élményben volt része, többek között kábítószereladásban is.

Evra egy olyan családba született, ahol 24-en voltak testvérek. A most 40 éves ember elismerte, miután apja elment otthonról, a túlélésért kellett küzdeni. Néha éjfélkor, amikor kidobták a hideg Big Mac-et, kiszedték a kukából a szemetet. Miután apám elhagyott minket, minden bizonytalanná vált. – nyilatkozta Evra a BBC-nek.

„A futball megmentett.” (Monzában és Mursialában volt, amikor 2002-ben a Nice együtteséhez igazolt.) Emlékszem, amikor bementem a szobába, egy tréningruha volt. Drogokat árultam, koldultam, és dolgoztam egy televíziós üzletben. Az egyik nem igaz. – Nyilatkozta Evra a két igazság egy hazugság című filmben.

- Nem adtam el televíziót.



„Felhívtam anyámat és azt mondtam. Ez a mennyország. Vannak emberek, akik felszolgálnak, vannak és késsel-villával ehetünk."

A Monaco, a Manchester United, a Juventus és a Marseille egykori labdarúgója az I love this game című önéletrajzi könyvében ír erről.

A The Times-nak adott interjúban azt is elmondja, hogy korábban szexuális zaklatás áldozata is volt.

„Nem szégyellem, amikor bevallom, hogy sok éven át gyávának tartottam magam, amiért erről nem beszéltem. Ez mélyen megérintett. Nem magam miatt csinálom, hanem a gyerekek miatt. Nam akarom, hogy bárki szégyellje, hogy ilyesmin ment keresztül.”

