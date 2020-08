A Manchester United svéd válogatott védője, Victor Lindelöf egy lopás szemtanúja volt, közbeavatkozásának köszönhetően pedig sikerült megállítani a tolvajt.

Lindelöf nagyon fontos játékosa volt a Vörös Ördögöknek ebben a szezonban, azonban a svéd játékos nem csak a futballpályán viselkedik védelmezőként, ugyanis a napokban megállított egy tolvajt, aki ellopta egy idős hölgy táskáját Svédországban.

